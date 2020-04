Otto e mezzo, Alessandro Sallusti a Lilli Gruber: "Aiuti per il coronavirus? Il decreto Conte non è mai neanche arrivato al Quirinale"

08 aprile 2020 a

Alessandro Sallusti è molto critico con il governo Conte sulla gestione dell'emergenza coronavirus e sul lockdown ha le idee ben chiare: "Il lockdown è stata l'unica saggia scelta del premier Giuseppe Conte, che però non è stata supportata", spiega in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, il direttore de Il Giornale. "Avevano detto 'chiudiamo tutto e vi aiutiamo'. Hanno annunciato cento miliardi siamo a mercoledì e non c'è ancora nulla", continua Sallusti facendo stortare il naso alla conduttrice che prova a difendere l'operato dell'esecutivo. "Il decreto annunciato da Conte non è mai arrivato al Quirinale, non c'è stato nessun supporto economico", attacca il giornalista. Quindi, come dire, il decreto "non c'è". Non esiste. Inutile girarci intorno insomma.

