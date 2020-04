Stasera Italia, Annalisa Chirico sul coronavirus: "Lombardia? Chissà cosa sarebbe accaduto altrove"

09 aprile 2020 a

A Stasera Italia, il pensiero di Annalisa Chirico. Si parla di coronavirus, del fatto che ora sul banco degli imputati ci è finita anche la regione Lombardia. Polemiche che appaiono assai pretestuose, un pretesto per coprire i disastri di governo, roba che per intendersi viene cavalcata da Marco Travaglio. E per la Chirico, questo "processo alla Lombardia" è una mezza follia. Lo dice chiaro e tondo rivolgendosi su Rete 4 a Barbara Palombelli. "La Lombardia ha pagato un prezzo altissimo - premette -: se l'epicentro della crisi avesse colpito un'altra regione, chissà quali conseguenze. Adesso basta speculazioni politiche, tutti insieme per la Rinascita dell'Italia", conclude Annalisa Chirico.

