Alessandra Ghisleri avvisa Giuseppe Conte: "Il pessimismo è al 60 per cento, la gente inizia a contare i soldi rimasti"

09 aprile 2020 a

a

a

Sono giorni difficili per tutti, le persone hanno voglia di ripartire. Lo ha notato anche la sondaggista Alessandra Ghisleri che, in collegamento con Tagadà su La7 parla di "movimenti, più macchine in giro, sinonimo questo del fatto che i cittadini rivogliono la normalità". Eppure l'emergenza coronavirus non è finita. "Il tutto evidentemente deve essere fatto secondo le regole connesse che implicano un'attenzione a cui non siamo abituati - spiega alle telecamere di Tiziana Panella la direttrice di Euromedia Research -. Gli uffici possono avere una persona per stanza, i campi edili no. Bisogna seguire le linee guida degli esperti".

"Il decreto Conte non è mai neanche arrivato al Quirinale". Sallusti smonta il governo, la Gruber perde la pazienza in diretta

Poi si passa ai numeri, perché la paura per il contagio è sempre al primo posto, ma la paura della crisi si sta avvicinando. "Il pessimismo è altissimo, arriva quasi al 60 per cento". Sono infatti tantissime le persone che ora iniziano a fare i conti con i soldi rimasti. In sostanza, conclude la Ghisleri, "non è una corsa al 'io voglio lavorare'", ma "una corsa al 'ho bisogno di lavorare'". Un chiaro messaggio a Giuseppe Conte.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.