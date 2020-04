Gad Lerner, 105 medici morti in Italia? Lui ne ricorda due, immigrati: "Samar e Nabil"

10 aprile 2020 a

a

a

Sono 105 i medici morti in Italia per coronavirus ma il "terzomondista" Gad Lerner vuole ricordarne solo due, immigrati ovviamente. "Samar Sinjab in Veneto, Nabil Chrabie in Piemonte... medici italiani con il nome 'strano' bersagliati di odiosi pregiudizi, impegnati fino alla morte a fronteggiare l'epidemia Covid-19", scrive il giornalista in un post pubblicato sul suo profilo Twitter. "E con loro migliaia di insostituibili paramedici romeni, peruviani, marocchini, filippini", conclude. Nessuna parola per i medici e gli infermieri con "nome italiano".

"Fine pena mai. Giuseppe Conte ordina? Tutti zitti e muti": la strepitosa sbroccata di Nicola Porro

Eppure solo nelle ultime 24 ore, come rivela la Federazione nazionale degli ordini dei medici, sono morti per coronavirus altri sei professionisti e si aggrava anche il bilancio delle vittime tra gli infermieri: con due decessi a Bergamo e Cremona si arriva a 28. E a questo triste elenco vanno aggiunti cinque ausiliari. In totale, stando ai dati aggiornati dall'Istituto Superiore di Sanità, sono 13.522 gli operatori sanitari contagiati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.