Massimo Giannini a Otto e mezzo: "Conte temerario, da solo non va da nessuna parte". Europa e Mes lo mandano a casa?

"Temerario". Così Massimo Giannini, firma di Repubblica, giudica l'atteggiamento di Giuseppe Conte in Europa. "L'Italia ancora una volta è isolata, la Merkel ha coperto le spalle all'Olanda e la Francia non è poi così schierata", spiega in collegamento a Otto e mezzo. "Conte da solo non va da nessuna parte, e i toni duri usati contro le opposizioni dimostrano nervosismo".

Coronavirus, Paolo Becchi e la sfiducia al ministro Gualtieri: "È la prima cosa da fare dopo il sì al Mes"



Resta il giudizio negativo sui partner internazionali: "L'Europa ha tirato fuori strumenti non eccezionali, il salto di qualità di fronte all'apocalisse sono gli eurobond. Il massimo che potremo ottenere è l'attivazione di questo fondo, appoggiato al bilancio europeo che è il 2%. Quindi una cosa che se avverrà, avverrà nel 2021" quando invece all'Italia servirebbero "tanti, tanti miliardi subito" per superare l'emergenza coronavirus. Per questo conclude amareggiato Giannini, "Conte ha scommesso tutto su qualcosa che temo non porterà a casa". Niente eurobond, sì al Mes e, forse, addio premier?

