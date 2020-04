Non è l'Arena, Massimo Giletti imbarazza Virginia Raggi: "Col Papa vi parlate anche al telefono?". "Non esageriamo..."

13 aprile 2020 a

"Lei ha un rapporto particolare con Sua Santità, so che lei è molto discreta e non ne vuole parlare". Massimo Giletti va dritto al punto con Virginia Raggi. Nello speciale di Pasqua di Non è l'Arena, in giro per una Roma notturna e deserta, intervista la sindaca e le chiede conto del legame con Papa Francesco.

"Ci confrontiamo spesso sui temi della città - ammette l'esponente del Movimento 5 Stelle -, abbiamo iniziato a immaginare come aiutare gli ultimi. Quando si tratta di cose concrete c'è grande affinità, tra noi riusciamo a trovare grande sintonia. Per me è un uomo eccezionale".

"Le dà dei consigli sulla gestione dei poveri?", indaga Giletti. "Abbiamo lavorato su una strategia comune che potesse aiutare gli ultimi degli ultimi". "Anche al telefono vi parlate?", chiede il giornalista, imbarazzando visibilmente la Raggi. "Adesso non esageriamo...","Ma è fantastica questa cosa", "No no...". E la sindaca diventa paonazza.

