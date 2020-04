Claudio Borghi tira fuori le carte: "Dal Movimento 5 stelle mi rispondevano sempre: non ora che sale lo spread"

13 aprile 2020 a

a

a

"Eliminare l'obbligo di pareggio di bilancio dalla Costituzione". Un vecchio cavallo di battaglia di Claudio Borghi e della Lega tornata d'attualità ora, nel pieno del caos coronavirus e con l'Italia ancora una volta fregata su mes ed eurobond dall'Unione europea. L'economista (euroscettico) con il compagno di partito Molinari ha anche depositato una progetto di legge alla Camera al riguardo, ma la verità è che se ne discuteva anche a inizio legislatura, quando Lega e Movimento 5 Stelle stilarono il contratto di governo e poi, per un anno, sedettero a Palazzo Chigi con la maggioranza in Parlamento. A frenare, all'epoca, erano proprio i 5 Stelle e ora Borghi tira fuori tutto.

"Giuda, dove sei?". Claudio Borghi, la pazzesca risposta a Papa Francesco: "Santità, ecco chi è e dove si trova il traditore"



C'era anche una vecchia proposta di legge dei 5 Stelle, molto simile a quella di Borghi, che ora ricorda su Twitter di fare polemica pretestuosa contro il Movimento: "Quando ero in maggioranza con il M5s chiedevo loro praticamente ogni settimana di procedere in tal senso recuperando una LORO pdl già depositata al senato nella precedente legislatura. Sempre risposto picche "eh no, non adesso poi sale lo spread". Capito, quelli "contro il sistema"? Sarà interessante capire se la loro battaglia contro il mes sarà solo di facciata o arriverà davvero alle estreme conseguenze. A giudicare dai precedenti, la seconda.







Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.