Roberto Saviano contro la Lombardia: "La regione più forte si è dimostrata la meno preparata ad affrontare la pandemia"

13 aprile 2020 a

Ci mancava pure Roberto Saviano contro la Lombardia. L'autore di Gomorra non poteva proprio fare a meno di rimanere fuori dalla polemica che da giorni vede Attilio Fontana scontrarsi con Giuseppe Conte: la mancata chiusura di Alzano e Nembro. E così Saviano scrive al quotidiano francese Le Monde: "La Lombardia, la regione più forte, di maggior successo e più ricca che si è dimostrata la meno preparata ad affrontare la pandemia, con scelte a cui i suoi leader dovranno rispondere prima o poi. Nel sistema italiano, l'organizzazione dell'assistenza sanitaria è una prerogativa delle regioni. In quest'area, la Lombardia è leader: è caratterizzata da una forte combinazione di strutture private e pubbliche create dalle amministrazioni di centrodestra al potere negli ultimi due decenni. Questa regione è il territorio di Silvio Berlusconi e la roccaforte di Roberto Formigoni, recentemente condannato a cinque anni e dieci mesi di carcere per gravi atti di corruzione riguardanti, precisamente, i legami tra potere regionale e settore sanitario privato". Insomma, lo scrittore dimentica quanto fatto fino ad ora dalla Regione: dall'ospedale costruito in tempi record a Milano, all'annuncio di Fontana di garantire al posto dello Stato la cassa integrazione anticipata. Daltronde cosa ci si poteva aspettare.

