Vittorio Sgarbi sulla litigata con Barbara d'Urso "raccomandata": "Le scuse non erano per lei"

Vittorio Sgarbi torna a parlare di Barbara d'Urso. In particolare il critico d'arte si sofferma sulla litigata che li ha visti protagonisti a Live-Non è la d'Urso e per la quale Sgarbi ha poi chiesto scusa. Eppure, in un'intervista rilasciata al settimanale Mio, il noto critico ha fatto un leggero dietrofront. “Ma non mi sono scusato con lei perchè c’è stato un problema di fraintendimento sull’interpretazione della parola raccomandazione”, ha ammesso, aggiungendo dunque che si è scusato con gli italiani e non con la conduttrice.

Sgarbi aveva infatti affermato che la conduttrice di Mediaset è stata raccomandata. Un'affermazione che sembra ancora sostenere: “Ad esempio ho raccomandato un Sindaco affinchè si desse notizia di una sua iniziativa utile in questa emergenza. La raccomandazione può essere intesa in senso positivo” conclude.

