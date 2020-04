Quarta Repubblica, Maria Giovanna Maglie su Giuseppe Conte in tv: "Ascrivibile ad una crisi isterica"

14 aprile 2020 a

a

a

A Quarta Repubblica di Nicola Porro, il programma di approfondimento in onda su Rete 4 lunedì 13 aprile, sale in cattedra Maria Giovanna Maglie, eccezionalmente ospite in pubblico. Nel mirino della giornalista il governo, Giuseppe Conte e le accuse mosse da Roma contro le regioni che hanno provato a muoversi in autonomia nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus, Lombardia e Marche. La Maglie ha una teoria ben precisa, ed afferma: "La Lombardia è stata troppo corretta nell'ascoltare il governo, forse questo è stato l'errore. Le regioni che erano avanti rispetto al governo sono state boicottate", picchia duro. E ancora, aggiunge: "L'opposizione è stata presa in giro, non è stata ascoltata una sola richiesta. Io sono contraria all'unanimismo, è una putt***!". Infine, la stoccata diretta al premier per lo show contro Giorgia Meloni e Matteo Salvini di venerdì sera: "Quello che ha detto Conte è ascrivibile ad una crisi isterica", ha concluso.

"Presto usciremo di casa". Maria Giovanna Maglie da applausi: appello agli italiani (e "minaccia" a Giuseppe Conte)

"Ecco una delle menzogne". La Maglie smaschera Conte: basta un solo video per smontare il suo discorso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.