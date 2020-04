Enrico Mentana sotto attacco degli hater grillini, Francesco Storace: "Vergogna e prova tecnica di regime"

14 aprile 2020 a

a

a

Continua a tenere banco la querelle tra Enrico Mentana e Giuseppe Conte, con il primo che ha attaccato il secondo per lo show contro Salvini e Meloni in conferenza stampa di venerdì scorso, più annessi e connessi in termini di comunicati di Palazzo Chigi (tutto vero) e repliche del direttore del TgLa7. E ora, sulla questione, interviene anche Francesco Storace. Lo fa con un fondo pubblicato sul Secolo d'Italia in cui si schiera in difesa di Mentana e contro gli "hater grillini" che "stanno ricoprendo di insulti Enrico Mentana. Aver ricordato al presidente del Consiglio Conte che l’Italia non è il Venezuela, gli sta costando un’ondata di attacchi sui social. Lesa maestà", attacca subito polemico.

"Se l'avessimo saputo, non lo avremmo mandato in onda". Mentana si ribella: schiaffo a Conte per il discorso contro le opposizioni

Storace ricorda: "Ma tutto ci si poteva attendere, in uno spazio tipico della comunicazione istituzionale del premier, che un attacco all’opposizione. Ed Enrico Mentana glielo ha ricordato con lo stile di un giornalista che fa questo mestiere da tantissimi anni e sempre col successo che si è saputo conquistare". E ancora: "Prepariamoci a combattere un’autentica battaglia di libertà. Gli attacchi organizzati contro Mentana rappresentano le prime prove tecniche di regime. Chi ha a cuore la democrazia italiana non può sottovalutare il pericolo che comporta il linciaggio di un giornalista che osa criticare il presidente del Consiglio".

"Per usare quel canale privilegiato, Conte doveva conservare il profilo". Mentana getta altra benzina sul fuoco

Da prendere, ritagliare e incorniciare la chiusa del commento di Storace: "Con Mentana puoi litigare mille volte, ma mai tollerare che ci possa essere qualcuno a Palazzo Chigi che voglia tappargli la bocca. È una vergogna". E forse, qualcuno nel M5s, dovrebbe prendere le distanze dal linciaggio-social a Cinque Stelle che si sta consumando ai danni di Mentana (il quale, ne siamo certi, se ne farà un baffo).

"Conte ha un'ossessione". Salvini lo umilia: "Invece di insultare la Lega e Mentana, pensi alle mascherine"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.