Fuori dal coro, Mario Giordano contro Conte: "Mes ed eurobond, giudicherà la storia? Ha fatto un fallimento mostruoso"

"Di Giuseppe Conte si può parlare solo bene, ma...". Mario Giordano non sta nella pelle e saltella in diretta a Fuori dal coro: sta per mandare in onda alcune dichiarazioni del premier con le promesse fatte agli italiani prima del vertice europeo di settimana scorsa: "Mes inadeguato, no. Eurobond la soluzione, assolutamente sì. La storia è con noi e vedremo che piega prenderà la storia".





Tornato in studio, Giordano infierisce: "Il risultato finale qual è? Conte diveva no al Mes, e l'Europa ha detto sì. Conte diceva sì agli eurobond e l'Europa li ha tolti. Se la storia deve giudicare, Conte ha fatto un fallimento... mostruoso!".

