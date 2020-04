DiMartedì, Berlusconi omaggia Bersani? Imbarazzo per Giovanni Floris: la frase con cui si tradisce

15 aprile 2020 a

a

a

Un dettaglio che non sarà sfuggito ai telespettatori più attenti. Si deve tornare a DiMartedì del 14 aprile, il programma condotto da Giovanni Floris su La7. Come avrete visto, Silvio Berlusconi è intervenuto in diretta, per schierarsi a favore del Mes senza condizionalità. Dunque Floris al termine del colloquio ha affermato: "Sta arrivano Bersani, glielo saluto". Già, l'ospite successivo era Pierluigi Bersani. E il leader di Forza Italia ha replicato al conduttore: "Me lo saluti assolutamente. Mi ricordo quando dopo l’attentato che subii in piazza Duomo a Milano venne a trovarmi in ospedale e rimase con me per mezz’ora tenendomi la mano tra le sue. È una persona perbene e generosa". Bellissime parole, un messaggio inatteso. Frase a cui però Floris, durante l'intervista con Bersani, non ha fatto cenno: già, il blocco dell'intervista a Bresani era infatti registrato. E sapendolo, Floris, ha provato a metterci una pezza, introducendo l'esponente di Articolo Uno così: "Omaggiato financo dai complimenti di Silvio Berlusconi è con noi Pierluigi Bersani". Ma non è bastato: come detto, da TvBlog in giù, in molti si sono accorti della "dimenticanza".

