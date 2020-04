Gad Lerner insulta Fontana e Gallera: "Schizofrenici al governo, come possiamo fidarci di questi?"

16 aprile 2020 a

Anche Gad Lerner scende in campo contro la Lombardia, contro Attilio Fontana e Giulio Gallera, l'unico "sport" conosciut da chi spalleggia e sostiene Giuseppe Conte e la sinistra (perché ormai, Conte, è il premier del Pd). Il giornalista sparge veleno su Twitter dopo che il Pirellone ha avanzato al richiesta di riaprire le attività produttive il 4 maggi. Scrive Lerner: "Sbaglio o son gli stessi che tre giorni fa attribuivano la persistenza del contagio a Milano al fatto che c'è ancora troppa gente in giro? Ora propongono riapertura attività produttive il 4 maggio in Lombardia... Come possiamo fidarci? Fa paura questa schizofrenia al governo". A corredo, foto di Gallera e Fontana, che sarebbero dunque "schizofrenici al governo". Lerner, ovviamente, non spiega come la riapertura delle attività produttive sia cosa differente dal "vedere troppa gente in giro". Già, fa comodo così. Meglio sparare sulla Lombardia senza fare troppi distinguo...

