Stasera Italia, Federico Rampini sul lockdown: "Tutto il contrario dell'Unione Europea"

Tra chi, da sinistra, spesso mostra un pensiero senza filtri e pregiudizi c'è per certo Federico Rampini, la firma di Repubblica, uno che non ha i paraocchi. E lo dimostra anche nel corso di un suo intervento a Stasera Italia, il programma di Barbara Palombelli in onda su Rete 4, dove è chiamato a fare il punto sulla risposta europea all'emergenza coronavirus. E Rampini ravvisa gravi lacune non soltanto da un punto di vista economico-finanziario, ma anche da un punto di vista gestionale: sulla fine del lockdown, tutti i Paesi stanno andando in ordine sparso. "Quello che stiamo vedendo è una corsa disordinata a chi riapre per primo, è tutto il contrario di un'Unione Europea", taglia corto Rampini. Impossibile dargli torto. E ci si interroga: ma questa Ue, che razza di roba è?

