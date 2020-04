Silvio Berlusconi, gaffe per il Cavaliere: pubblica questa foto, ma dietro spunta un dettaglio imbarazzante

16 aprile 2020 a

a

a

Silvio Berlusconi torna sui suoi passi. La vicenda sta facendo impazzire il web, dove il Cavaliere, impegnato nello smartworking, ha pubblicato una foto "sbagliata". In quarantena a casa della figlia Marina, in Provenza, il leader di Forza Italia, si dedica al lavoro. "Sto partecipando ai lavori del Parlamento europeo che è riunito da remoto - cinguetta -. Abbiamo discusso e stiamo votando provvedimenti finalizzati a fornire una risposta concreta all'emergenza Covid-19. L’Unione europea deve muoversi rapidamente e con coraggio". Ma qui arriva il problema, Berlusconi, sono una volta pubblicato il post, si rende conto che dietro di sè spunta un sedere ritratto in un quadro. E così rimedia cancellando il tweet e pubblicandone uno idendico: questa volta però con la foto tagliata.

"Operazione Villa Playmen". Berlusconi si compra un'altra tenuta dai re dell'hard. Il costo? Roba proibita ai comuni mortali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.