Lockdown, Ilaria Capua: "Il coronavirus non si estingue da solo. Il 4 maggio? Non per tutti"

Non tutti il 4 maggio, giorno supposto per la fine del lockdown, potranno esultare. Secondo Ilaria Capua uscirà solo chi "ha gli anticorpi al Covid-19", anche se è inutile tenere tutta la popolazione chiusa in casa, "con una griglia del rischio ben evidenziata". La virologa, nonché direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, continua a ribadirlo anche a Leggo: "La parola d’ordine è 'mitigare il contagio', non certo puntare a bloccarlo in una fase come questa. Il virus non si estingue da solo, ha avuto una diffusione rapidissima anche grazie alla notevole mobilità umana. Potrebbe cambiare, magari diventare un’influenza: che, voglio chiarirlo, non è affatto una situazione banale per chi si ammala".

In poche parole gli italiani dovranno convivere con il coronavirus, che dovrà "essere fatto uscire per tenerlo sempre più sotto controllo". Questo secondo l'esperta è il motivo per cui la consapevolezza del rischio è "un fattore fondamentale per la riorganizzazione della collettività".

