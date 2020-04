Maria Giovanna Maglie: "La verità viene fuori". Report devastante sulla Cina: "Danni al mondo per 3,5 trilioni di euro"

17 aprile 2020 a

"Piano piano la verità deve venire fuori". Maria Giovanna Maglie, su Twitter, condivide un'intervista del collega Gabriele Carrer a Matthey Henderson, direttore dell'Asia Studies Centre del thing tank londinese Henry Jackson Society.

Un report dell'organizzazione fissa nella clamorosa cifra di 3,5 trilioni di euro "i danni causati dai ritardi e dalle bugie della Cina" sul coronavirus e l'epidemia che sta mettendo in ginocchio il mondo, "senza contare le vite umane - sottolinea Henderson -. In Florida è già partita una class action" contro Pechino, dove a rischiare più che il regime comunista potrebbe essere proprio il presidente Xi Jinping in persona. "Via della Seta dela salute? - chiede provocatoriamente l'analista - No, via della Seta della morte!",

