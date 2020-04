Coronavirus, Silvio Berlusconi in piena attività: la foto dalla videoconferenza, studia il piano anti-Conte?

18 aprile 2020 a

Silvio Berlusconi continua a rimanere in “piena attività” anche senza spostarsi. Merito della tecnologia, che il Cav utilizza senza problemi anche a 83 anni: “Ieri ho partecipato ad una riunione in remoto del Parlamento europeo, ora in videoconferenza con Forza Italia”. L’ex premier sta ritrovando una sua centralità politica durante l’emergenza coronavirus: secondo le ultime indiscrezioni, starebbe portando avanti la strategia del gioco di sponda con il Pd per mettere spalle al muro Giuseppe Conte: o accetti il Mes o togli il disturbo e si va avanti con un altro premier. Intanto Berlusconi tiene alta l’attenzione: “Ogni giorno un problema nuovo e inedito, un’ulteriore complicazione o una sorpresa amara. Il decreto liquidità così com’è non funziona. Se non cambia, arriverà a garantire alle aziende solo la liquidità per pagare le tasse”.

Telefonate Letta-Franceschini, continua il gioco di sponda del Cav. "Mes o togli il disturbo": Conte spalle al muro

