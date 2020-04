Coronavirus, Roberto Burioni e la polemica con Rotondi: "Se Tarro è un virologo da Nobel, io sono Miss Italia"

19 aprile 2020 a

“Il virologo Giulio Tarro, primario emerito del Cotugno, due volte candidato al Nobel, scommette la reputazione dicendo che tra un mese il coronavirus ci abbandonerà come tutti i corona influenzali”. Questo messaggio di Gianfranco Rotondi ha provocato la reazione di Roberto Burioni, che non condivide minimamente la teoria del collega sulla durata dell’epidemia. “Tarro è stato candidato al Nobel quanto io a Miss Italia”, è il tweet perentorio e anche un po’ provocatorio con il quale il virologo marchigiano ha replicato a Rotondi. Quest’ultimo ha poi chiarito le sue prime dichiarazioni: “Io non spalleggio né Tarro né altri, riporto una tesi che alimenta speranza, punto. Dopodiché - è la frecciatina indirizzata a Burioni - ricordo che Tarro da primario del Cotugno piegò il colera del ’73, questi fin qui hanno fatto solo interviste”. “Se lei è convinto allora tutto a posto - ha aggiunto l'esperto del San Raffaele - possiamo chiudere le terapie intensive e smettere di portare le mascherine”.

