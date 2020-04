Ursula von der Leyen, Alessandra Ghisleri: "Le scuse agli italiani hanno peggiorato la situazione"

20 aprile 2020 a

Matteo Salvini e Giorgia Meloni ora come ora hanno un vantaggio: l'essere contrari all'Unione europea. A pensarlo è Alessandra Ghisleri che, in collegamento con Omnibus su La7, parla di un'Europa assente. "Da un mese a questa parte gli schemi sono stati ribaltati, gli italiani non capiscono quale sia il vero ruole dell'Ue": Il Vecchio Continente, in piena emergenza, ha dimostrato tutte le sue debolezze lasciando i paesi maggiormente colpiti dall'epidemia da soli a combattere una vera e propria crisi.

"Non è una Federazione questa - precisa la direttrice di Euromedia Research - perché ogni membro ha una sua politica sanitaria, ma non c'è neppure stata difesa. Anzi - e qui arriva al punto -, le scuse di Ursula von der Leyen hanno accentuato la distanza". Secondo la Ghisleri gli italiani sono meno propensi a fare sacrifici per rimanere all'interno dell'Europa, soprattutto a fronte delle risposte che hanno ricevuto. Ma la vera grana è un'altra: "Per l'italiano il Mes è sinonimo di austerità, tutto questo al cittadino fa rivivere il governo Monti". Brutti ricordi che il Paese difficilmente dimentica.

