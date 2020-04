Otto e Mezzo, il direttore di Die Zeit: "Alessandro Di Battista? Non lo conosce nessuno"

21 aprile 2020 a

Una strepitosa umiliazione per Alessandro Di Battista, derubricato in televisione a nulla assoluto. Ci troviamo nel salottino di Lilli Gruber, la puntata di Otto e Mezzo in onda lunedì 20 aprile su La7. Ospite in collegamento ecco Giovanni Di Lorenzo, direttore di Die Zeit, il quale ha appena sentito un confronto tra gli altri ospiti sul grillino urlatore seriale. "Ogni paese ha le discussioni politiche che si merita", commenta sorniona la Gruber. E Di Lorenzo: "Sono curioso dopo quello che ho sentito di conoscere questo Alessandro Di Battista, che in Germania non conosce nessuno". Come detto: il nulla assoluto. A chiudere lo scambio la Gruber: "In Italia sì, ma non credo nemmeno io che determinerà le sorti del nostro Paese". Cala il sipario (su Di Battista).

