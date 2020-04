Maglie, le contraddizioni del sondaggio Ixè: “L'Italia crede in Conte nella trattativa europea, ma crolla la fiducia nell'Ue"

22 aprile 2020 a





Secondo l’ultimo sondaggio Ixè per Cartabianca, la trasmissione in onda su Rai3, è scesa di 6 punti in due settimane la fiducia degli italiani nei confronti del governo. Dal 52% al 46%, meno della metà degli intervistati crede che l’operato dell’esecutivo sul fronte economico dell’emergenza coronavirus sia convincente. Si registra tuttavia un ampio credito rispetto alla capacità del governo di portare a casa un sostegno economico dall’Europa: ne è convinto il 60%. Duro, però, il giudizio generale sull’Europa: dal 7 aprile ad oggi, la fiducia nell’Ue è crollata dal 36% al 28% (era al 45% nel 2018). “Caro Ixè - ha commentato Maria Giovanna Maglie su Twitter - io voglio crederle: cresce la fiducia in Conte e nel governo, la maggioranza pensa che l’Italia otterrà risultati, il 49% vuole il Mes per motivi sanitari. Ma se crolla la fiducia nell’Ue, lei non vede qualche contraddizione?”, ha concluso la nota opinionista.

