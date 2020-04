Giulio Tarro, la polemica con Roberto Burioni non è finita: "Io, candidato al Nobel. Ho la mia storia, mica sono lui"

22 aprile 2020 a

Nell’ultima settimana ha fatto discutere molto lo scontro verbale tra Roberto Burioni e Giulio Tarro. Quest’ultimo è diventato famoso ai tempi del colera a Napoli ed è tornato alla ribalta di recente per alcune dichiarazioni in controtendenza rispetto ai virologi protagonisti dell’emergenza coronavirus: “Il lockdown non ha sento. Per guarire dobbiamo usare le armi di questo Paese, il sole e il mare. Nel giro di due mesi saremo tutti in vacanza”, ha dichiarato Tarro al Corsera. La comunità scientifica non è così ottimista: “E che posso farci? Io ho la mia storia, mica sono Burioni”, è stata la provocazione lanciata dal virologo, che è poi tornato sulla questione del Nobel: “Come faccio a sapere di essere stato candidato due volte? Me l’hanno detto. Gente che mi stima, che mi ha candidato e che avrebbe voluto farmelo vincere”.

