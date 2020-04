Non è l'Arena, rissa tra Roberto Burioni e Tarro: "Io sono Miss Italia", "Vai tu in passerella e taci"

20 aprile 2020 a

A Non è l’Arena sono andati in scena i nuovi sviluppi della polemica tra Roberto Burioni e Giulio Tarro. I due si sono beccati sui social negli ultimi giorni: tutta colpa di una battuta del primo, che del secondo ha detto “se lui è stato candidato al Nobel, io sono stato a Miss Italia”. La replica di Tarro non si è fatta attendere: “Su una cosa Burioni ha ragione, lui deve fare le passerelle come Miss Italia, ma senza aprire bocca”. Massimo Giletti ha ricordato al virologo che lui ha scommesso la sua reputazione dicendo che tra un mese il coronavirus ci abbandonerà, dopodiché gli ha chiesto il motivo di tutte queste polemiche: “Sono stato tirato in ballo e quindi ho dovuto rispondere. Non si dovrebbe parlare molto di una persona che il 2 febbraio sosteneva che non ci sarebbe stato nessun caso in Italia”. Il conduttore di Non è l’Arena ha poi richiamato all'ordine Tarro e il collega Burioni: “Due personaggi del vostro calibro che parlano di queste robe mi sembrano un po' fuori luogo”.

