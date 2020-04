Silvio Berlusconi a Porta a porta, si confida con Bruno Vespa: "Spero di lavorare fino a 100 anni, come passo le mie giornate in quarantena"

22 aprile 2020 a

a

a

“Spero di poter lavorare fino a 100 anni e anche di più”. Lo ha dichiarato Silvio Berlusconi a Bruno Vespa nel corso della registrazione di Porta a Porta. Come sta passando le sue giornate nella casa in Francia? Il Cav anche ad 83 anni e con l'emergenza coronavirus in atto non molla il colpo: “Mi godo i nipoti - ha risposto - leggo i giornali, scrivo, sto al telefono con i miei figli che non vivono qui, con i miei collaboratori, con i colleghi del Ppe e partecipo alle sedute del Parlamento europeo da remoto”. Insomma, un impegno a 360 gradi, ma soprattutto un lavoro costante per l’Italia: “Lavoro dalle 7 di mattina alle 8 di sera, cerco di stare in forma e mantenermi sereno”.

Il sogno di Letta e Zampetti. Retroscena: Cav a un passo da Conte, ecco la vera (e clamorosa) ragione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.