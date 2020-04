Nicola Porro contro Giuseppe Conte, il plauso di Salvini: "Cos'ha detto in Parlamento? Niente, zero di zero"

23 aprile 2020 a

Un intervento, quello di Nicola Porro contro Giuseppe Conte in Parlamento, che è stato assai apprezzato da Matteo Salvini, che ne ha rilanciao un estratto sui social. "È come Amleto: essere o non essere, riaprire o non riaprire, Mes o no Mes. Che cosa ha spiegato in Parlamento? Zero", spara ad alzo zero l'animatore della Zuppa di Porro. Dito puntato insomma contro il presunto avvocato del popolo che non sembra in grado di prendere una decisione chiara su nulla di nulla. Un dito punato che, metaforicamente e non solo, condivide anche il leader della Lega.

