Gino Strada, il veleno del fondatore di Emergency su Attilio Fontana: ​"Qualcuno ora deve pagare..."

Gino Strada, in una intervista ad Avvenire, ha parlato dell’emergenza coronavirus . Il fondatore di Emergency ha sottolineato che "tutti avevano previsto questa crisi, ma non la sua portata epocale e le sue dimensioni. D'altra parte- ha continuato- la biologia ha le sue regole e i suoi tempi. Penso che le agenzie internazionali stiano cercando di fare il loro mestiere, con tutte le difficoltà del caso".

Strada, in particolare, ha criticato la Lombardia e il presidente della Regione Attilio Fontana: "Le scelte sbagliate sulla sanità le stiamo pagando ora. Qualcuno, ad esempio in Regione Lombardia, dovrà pur risponderne o no?". Il medico, infine, si è detto sconcertato per quanto accaduto in Italia negli ultimi due mesi a causa del coronavirus. "Semmai mi ha sorpreso come in Italia sia potuto accadere che migliaia di persone anziane morissero così, dimenticate da tutti. E come il virus abbia potuto circolare negli ospedali, senza che si sia messo prima in sicurezza tutto il personale sanitario".

