Che tempo che fa, la rivincita di Roberto Burioni: "Coronavirus, quando mi davano del fascioleghista"

Che rivincita, per Roberto Burioni. Il virologo infatti fu tra i primi ad avvertire circa il rischio-contagio del coronavirus, circa la possibilità che attecchisse anche in Italia (nonostante qualche iniziale titubanza). E così, dobbiamo riavvolgere il nastro fino al 26 gennaio scorso, quando Burioni era ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Un video rilanciato dall'account twitter della trasmissione di Rai 2: "Per chi non l’avesse ancora visto, ecco nella sua interezza cosa ci disse il professor Burioni dal 26 gennaio sul coronavirus e sui rischi di contagio, quando ancora non era stato accertato nessun caso in Italia", scrivono da Che tempo che fa. Video rilanciato da Burioni con commento polemico: "I bei tempi quando mi davano dell allarmista e del fascioleghista e il virus non c’era. Ma io l’avevo detto che poteva arrivare", conclude sornione. Già, a fine gennaio tra i pochi che mettevano in guardia dal coronvirus in Italia c'erano Burioni e Matteo Salvini, circostanza che è "costata" al virologo accuse di "fascioleghismo".

