Giampiero Mughini contro Carlo Verdelli: "Partigiani si nasce? No, faziosi".

24 aprile 2020 a

a

a

Il gruppo editoriale Gedi è passato sotto il controllo di Exor ed è stato immediato il cambio di governance e dei direttori delle testate giornalistiche. Maurizio Molinari ha lasciato La Stampa a Massimo Giannini e ha preso il posto di Carlo Verdelli a La Repubblica. “Partigiani si nasce, e non si smette di esserlo”, ha scritto l’ormai ex direttore del suo editoriale di addio. Una concetto che non è piaciuto a Giampiero Mughini, che ha condiviso il suo parere a riguardo con Dagospia: “Quella frase mi ha lasciato in bambola. Verdelli fa riferimento alle vicinissime e immancabili commemorazioni del 25 aprile, dalle quali la retorica colerà a fiotti al punto da oscurare le roventi verità storiche di quella data simbolo. Partigiani non si nasce affatto - è il commento di Mughini - semmai si nasce faziosi, ‘di parte’, e quella è una sciagura che ha colpito tantissimi della mia generazione”.

"Imbarazzante. Nel giorno indicato come data di morte...". Repubblica, la redazione massacra John Elkann dopo la cacciata di Verdelli

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.