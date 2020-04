Roberto Saviano usa l'idea di Trump per attaccare tutta la destra: "Iniettare disinfettante? Ignoranza criminale"

25 aprile 2020 a

Roberto Saviano ancora contro la destra. "L'abbiamo sentito tutti e non volevamo crederci - cinguetta sul suo profilo Twitter -. Donald Trump ha detto che si potrebbe iniettare disinfettante ai pazienti malati di Covid-19. Ma questa ignoranza, questo sprezzo per lo studio che la nuova destra sta adottando nel mondo è criminale e va ovunque combattuta". L'autore di Gomorra prende di mira la proposte del presidente americano per far fronte al coronavirus. Fin qui nulla di male se non fosse che lo scrittore ama generalizzare un po' troppo. Saviano infatti fa riferimento a un'idea del tycoon Usa, ma cosa c'entra con tutta la destra? Insomma, ogni scusa è buona per far propaganda.

