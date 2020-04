Fase 2, Antonio Maria Rinaldi svela la beffa: "I parrucchieri riapriranno l'1 giugno, ma le 'task force' non dispongono di calendari?

27 aprile 2020 a

Una beffa nella beffa. Giuseppe Conte sulla Fase 2 per l'emergenza coronavirus si prende gioco degli italiani: niente libertà, niente novità rispetto alla Fase 1, ma c'è di peggio. A svelarel'ennesima buffonata dei giallorossi è Antonio Maria Rinaldi: "Ma le 'task force' non dispongono di calendari? Conte ha detto che i parrucchieri riapriranno il 1 giugno, ma è lunedì! E poi il giorno dopo è il 2 giugno festa della Repubblica...". Un dettaglio che non è passato inosservato neppure ai telespettatori che, dopo la conferenza di domenica sera, ha notato come la riapertura dei parrucchieri, estetisti, bar e locali (fatta eccezione attività d'asporto e domicilio) sia in realtà posticipata al 3 giugno. Insomma, ancora è lunga.

