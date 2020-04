Fase 2, Vittorio Sgarbi su Giuseppe Conte: "Il suo metodo non cambia perché si basa su una sorta di pressione psicologica"

27 aprile 2020 a

Anche Vittorio Sgarbi nelle fila di chi critica la Fase 2 annunciata da Giuseppe Conte. ''In passato - afferma il critico d'arte riferendosi alle su esternazioni sulla letalità del coronavirus - mi hanno coperto di insulti ma io le mie posizioni fondamentali le ho mantenute perché nessuno mi potrà mai far dire, neanche sotto tortura, che stare all'aria aperta o camminare sulla spiaggia sia più pericoloso che stare in casa". Lo sfogo, rilasciato all'Adnkronos, prende di mira il metodo adottato da Conte.

"Questo - specifica - non cambia perché si basa su una sorta di pressione psicologica data dalla task force di 'capre' del Comitato Tecnico Scientifico che decide per il Governo". Insomma, "una posizione labile sia dei medici che degli scienziati viene trasmessa al Governo che, non sapendo che fare, preferisce tenere tutti a casa". E se inizialmente la popolazione ha dato il suo consenso alla quarantena forzata, "perché era una questione di salvezza nazionale", ad oggi le cose stanno diversamente: la gente si è stancata.

