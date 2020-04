Marco Travaglio attacca Massimo Giletti: "Non è l'Arena, è Salvini"

28 aprile 2020 a

a

a

Marco Travaglio, nei suoi editoriali, non può proprio fare a meno di prendersela con qualcuno. Questa volta il capro espiatorio del direttore del Fatto Quotidiano è Massimo Giletti, conduttore di La7. E proprio contro la sua trasmissione si scaglia Travaglio: "Domenica sera su La7, nel nuovo programma di Massimo Giletti Non è l’Arena: è Salvini, è andato in onda il prototipo del nuovo talk show modello governissimo" cinguetta, sostenendo la partigianeria pro-Salvini diNon è l'Arena.

"Bagnai gli dà del dittatore e voi...?". Travaglio non si smentisce: la difesa ridicola di Conte

Ma non solo, perché neppure gli interventi successivi, lontani dalla politica, sono piaciuti al direttore del Fatto che ha scritto: "Dopo tre mesi di teledibattiti luttuosi e pallosi che issavano sul podio il virologo di turno all’insegna del 'ricordati che devi morire' e del 'noi siamo scienza, non fantascienza', si è deciso che il virus non esiste più". Una provocazione che riguarda, con ogni probabilità, le parole di Giletti sul fatto che la crisi economica sarà il problema maggiore. Ma d'altronde si sa, a Travaglio non piace nessun pensiero che non sia suo (e nessun pensiero in contrapposizione a quelli di Giuseppe Conte).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.