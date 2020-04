Giuseppe Conte e l'assembramento a Genova, Myrta Merlino perde la pazienza e al suo giornalista: "Andrea, vai via di lì, preferisco non sentirlo"

28 aprile 2020 a

La figuraccia di Giuseppe Conte che, in visita a Genova per l'inaugurazione del nuovo ponte Morandi non ha rispettato le sue stesse regole anti-coronavirus, è stata bacchettata anche da Myrta Merlino. “Mi sembra che l’assembramento c’è tutto sinceramente (…) C’è pure uno con la mascherina col naso fuori, cioè ragazzi ma è una roba ridicola“ esordisce in diretta di fronte alle immagini mandate in onda durante la sua trasmissione, L'Aria Che Tira.

Ma il rimprovero su La7 non finisce qui: "Posso dire una cosa, Andrea? Non me ne frega niente, preferisco non sentire Conte e non averti in quell’assembramento. La trovo una cosa completamente ridicola. Una follia. Alle immagini in diretta ci rinuncio volentieri, perché la trovo una cosa vergognosa quella che sto vedendo, lo dico con sincerità”. La Merlino ha infatti invitato il suo giornalista a spostarsi e allontanarsi da lì, perché "ogni giorno nel mio programma ripeto in continuazione le norme di sicurezza da adottare, e poi vediamo queste scene ridicole, mi sembra folle, una vergogna!”.

