Paolo Fox e l'oroscopo 2020: "Anno di crescita, tra gennaio e maggio...". Bomba coronavirus, pochi sconcertanti secondi in diretta

“Un 2020 di crescita". L'oroscopo di Paolo Fox di fine 2019 testimonia due cose: anche i migliori sbagliano e la pandemia di coronavirus, impronosticabile, rischia di essere il "cigno nero" di questo secolo. Il video di quella diretta sta tornando virale in questi giorni per motivi imperscrutabili, e il profilo Twitter del blog specializzato Trashitaliano, con un pizzico di veleno, lo definisce il "più invecchiato male di sempre".

Non a torto, però, perché in pochi secondi l'astrologo-star della tv incappa in una serie di previsione che sembrano state studiate apposta per essere smentite, parlando di un nuovo anno "vantaggioso per viaggi e spostamenti, soprattutto tra gennaio e maggio”. Colpa delle stelle.

