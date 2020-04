DiMartedì, Edward Luttwak drastico: "Coronavirus, il contagio unica via d'uscita. Non ci salverà Padre Pio"

29 aprile 2020 a

Torna a prendere piede l'ipotesi di una sorta di immunità di gregge, almeno nella testa di Edward Luttwak, il vulcanico politologo ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, nella puntata trasmessa su La7 giovedì 27 aprile. Si parlava di coronavirus, di come uscirne, e Luttwak mostra di non avere dubbi: "Si deve accettare il contagio fino al limite delle capacità di gestive dei malati più gravi", premette. Insomma, "il contagio è l'unica via d'uscita. Questo virus non sarà fermato né da Padre Pio né da un vaccino, fino a che il vaccino non arriva e verrà fatto a miliardi di persone". Dunque, Luttwak ha citato l'esempio del Maryland, stato negli Usa, dove "hanno approfittato per fare lavori stradali e lanciare contieri".

"Qui la gente ha i diritti e la libertà", Luttwak spiega a Floris qualcosa su Conte: perché "l'America non è come la Cina o l'Italia"

