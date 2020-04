Maria Giovanna Maglie contro il governo: "Silenzio sul piano sanitario. A stare chiusi siamo capaci tutti"

29 aprile 2020 a

a

a

Nel mirino di Maria Giovanna Maglie ci finisce il comitato tecnico scientifico, uno dei molteplici comitati istituiti da Giuseppe Conte contro il coronavirus. La Maglie mette in evidenza quello che appare un clamoroso paradosso di tale comitato. Lo fa su Twitter, dove cinguetta: "Il saputissimo comitato tecnico scientifico, che mette in guardia da qualunque apertura, perché non dice una sola parola sulle condizioni del piano sanitario per quanto riguarda mascherine, tamponi e tracciamenti?". Domande che, incredibilmente, non hanno risposta. E la Maglie chiosa: "A stare chiusi siamo capaci tutti", con ovvia critica a Giuseppe Conte e all'operato del governo.

"Un grande assist per la Cina dal Vaticano". La bomba di Maria Giovanna Maglie: cupo sospetto su Papa Francesco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.