Maria Giovanna Maglie: "I sondaggi danno la Lega in caduta libera? Se sono attendibili come quelli sui virologi..."

Scetticismo sui sondaggi che danno la Lega in netto calo, come quello pubblicato da Nando Pagnoncelli domenica 26 aprile. Scetticismo espresso da Maria Giovanna Maglie su Twitter, che alle cifre delle rivelazioni dedica un tweet sarcastico: "Se i sondaggi che piazzano Giuseppe Conte al 200% e la Lega in caduta libera sono attendibili come quelli sul gradimento dei virologi da tv, i nostri nuovi padroni, a Roma si dice ciao core". Insomma, la Maglie invita a diffidare da quelle cifre. E soprattutto invita a diffidare dai virologi, dai quali in effetti ora sembra dipendere qualsivoglia decisione del governo.

"La verità? Non ce l'hanno un piano". La Maglie smaschera Conte e il governo: "Doccia gelata per gli italiani"

