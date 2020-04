Otto e Mezzo, Andrea Scanzi su Matteo Renzi: "Il 4 maggio potrebbe far cadere Conte per dispetto"

30 aprile 2020 a

Il governo di unità nazionale sarebbe soltanto un modo per far fuori Giuseppe Conte. Ne è convinto Andrea Scanzi, che in collegamento a Otto e mezzo ha messo nel mirino Matteo Renzi: “Questa storia mi fa ridere. Tenendo conto che il M5S si chiamerebbe fuori, il governo lo farebbero Salvini, Zingaretti, Meloni, Renzi e Calenda? Per me non è possibile, ma c’è l’incognita rappresentata da Renzi”. Secondo Scanzi, il leader di Italia Viva è una mina vagante: “Mi fa paura, è uno che nella politica futura non conterà nulla, però conta molto in questo Parlamento e può staccare la spina. È così scriteriato - ha concluso il giornalista de il Fatto Quotidiano - che il 4 maggio potrebbe fare un dispetto a Conte e cercare i voti per Mario Draghi premier”.

