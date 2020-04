Vittorio Sgarbi, confessione a luci rosse: "Non ho peli sulla lingua. E se li ho..."

30 aprile 2020 a

Vittorio Sgarbi non è uno che le manda a dire, anzi, è decisamente uno "senza peli sulla lingua". E il critico d'arte e parlamentare, "gioca" con questa definizione di se stesso con una battuta a luci rosse. In un post pubblicato sul suo profilo Twitter con l'hashtag #sgarbeide, Sgarbi rimarca i due aspetti del suo carattere che lo contraddistinguono da tutti, la schiettezza e la passione per le donne: "Non ho peli sulla lingua, e se li ho non sono miei". Un cinguettio che sta facendo il pieno di "cuoricini", commenti da censura e "retweet".

