Otto e Mezzo, l'insulto della Cuzzocrea a Salvini e leghisti: "Senza mascherina? Raccapricciante"

Il copione a Otto e Mezzo non cambia: Lilli Gruber alza la palla e l'ospite di turno la schiaccia, di solito contro Matteo Salvini, la Lega o il leghista di turno. È quanto accaduto anche nella puntata in onda su La7 giovedì 30 aprile, in cui ospite della Gruber c'era la firma di Repubblica, Annalisa Cuzzocrea. Si parlava della infuocata giornata in aula e del fatto che i leghisti, per protestare contro Giueseppe Conte senza mascherina al Senato, si erano parimenti tolti la mascherina. "Perché i leghisti si sono tolti le mascherine?", chiede sorniona la Gruber. E la Cuzzocrea parte in quarta: "È stata un'uscita senza senso, raccapricciante. Come anche la decisione di dormire in Parlamento non sanificato. Così Matteo Salvini perde consensi", sentenzia. Già, ha usato davvero la parola "raccapricciante". Il tutto, ovviamente, davanti a una Gruber che annuiva.

