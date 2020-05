Incidente a luci rosse durante il collegamento. Dietro al giornalista spunta una donna nuda (non la fidanzata)

01 maggio 2020 a

Alfonso Merlos, giornalista spagnolo, ha avuto un incidente a luci rosse in diretta. Mentre era in collegamento, infatti, si è vista una donna nuda passere alle sue spalle con un vassoio in mano. Di più. Quella ragazza non era la sua fidanzata. La notizia, rilanciata dal sito Daily Star, e il video del collegamento imbarazzante hanno subito fatto il giro dell web.

I telespettatori bene informati si sono subito conto che non era la sua compagna ufficiale, che si chiama Marta Lopez ed è famosa per aver partecipato al Grande Fratello spagnolo, ma una collega di Merlos, la ventisettenne Alexa Rivas. Il diretto interessato ha però precisato che lui e la fidanzata non stavano più insieme. Quantomeno non è tradimento.

