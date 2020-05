Georgina Rodriguez, primo piano sul lato b mentre stende i panni di casa Ronaldo

02 maggio 2020 a

Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, fa il bucato in perizoma a Madeira nella villa super lusso del calciatore della Juventus. La modella ha infatti postato una sua foto su Instagram mentre fa il bucato, ma con una piccola eccezione: vestendo i panni di casalinga sexy stendendo i panni in perizoma. Il post ha ricevuto oltre 2 milione di like.

"Non può essere vero". Georgina taglia i capelli a Ronaldo nel cortile della villa. Guardate là dietro: roba da... "poracci"

Solo pochi giorni fa si era cimentata nel taglio dei capelli di Cristiano Ronaldo. Il giocatore portoghese è noto per essere molto attento, quasi maniacalmente, alla sua immagine. Eppure, inforcata la macchinetta, ha aggiustato il taglio del campione della Juve e il risultato sembra sia stato all'altezza delle aspettative.

