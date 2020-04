Cristiano Ronaldo e Georgina, lei gli taglia i capelli e dietro di loro spunta lo stendino

11 aprile 2020 a

Nessuno, nemmeno il vip per eccellenza, Cristiano Ronaldo, riesce a scappare dall'orrore dello stendino. Come ogni comune mortale anche l'attaccante della Juve si ritrova lo stendi-panni in mezzo alle scatole. Si vede bene in questo video postato da Cr7 sul suo profilo twitter: Georgina gli taglia i capelli con la macchinetta, in giardino, e dietro la coppia, eccoli lì, i panni stesi al sole.

Tant'è. Cristiano Ronaldo sta vivendo in isolamento - ma a modo suo - a Funchal fin dall'immediato post Juventus-Inter dell'8 marzo, quando è scappato dalle prime restrizioni italiane per rifugiarsi in Portogallo, allora non ancora colpito dall'emergenza coronavirus.

