Federico Rampini a Stasera Italia: "Intollerabile e indegno, la burocrazia boicotta il rilancio. Conte oltre a scusarsi intervenga"

03 maggio 2020 a

a

a

"Oltre a scusarsi, Giuseppe Conte deve rimediare". Federico Rampini, corrispondente di Repubblica, ospite di Stasera Italia se la prende con il premier incapace di sbloccare il sistema-Italia: "Che in un'emergenza così grave è intollerabile e indegno che ancora una volta la burocrazia faccia soffrire così i cittadini. Questo è un problema drammatico, purtroppo questa crisi sta dimostrando che ogni Paese la affronta con i mezzi, le capacità e i livelli di efficienza pre-esistenti".

Stasera Italia, Federico Rampini: "Coronavirus, negli Usa misure drastiche e vera quarantena. Per questo..."

Per Rampini "è molto triste constatarlo, ma in Europa il Paese che se la sta cavando meglio è la Germania, in Oriente abbiamo le eccellenze Corea del Sud e Singapore, in Italia ancora una volta la pubblica amministrazione è l'anello debole, Conte deve mettere mano a una burocrazia scassata che boicotta le manovre di rilancio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.