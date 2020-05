Fase 2 e coronavirus, anche Bruno Vespa non ne può più: "Cosa desidero", schiaffo alle restrizioni

04 maggio 2020 a

Prima il lockdown, poi la Fase 2, anche Bruno Vespa non ne può più. Come tutti gli italiani, il conduttore di Porta a Porta ha un solo obiettivo. "Che cosa desidero? - cinguetta -. Non so quando accadrà, ma mi piacerebbe entrare in un ristorante affollato e in un teatro esaurito". Insomma, che tutto torni alla normalità e che il coronavirus sparisca definitivamente. Il problema, oltre che sanitario, è economico. Lo stesso Vespa qualche giorno fa denunciava uno scenario terribile per l'Italia: "Con la riapertura di bar e ristoranti soltanto il primo giugno - affermava sempre su Twitter -, o sull’intero settore turistico pioveranno soldi dall’elicottero, o sentiremo suonare molte campane a morto".

