Gerry Scotti sul caso Giovanna Botteri-Striscia la Notizia: "Preferisco cento volte lei spettinata ma competente"

Gerry Scotti si chiama fuori dalla polemica con Giovanna Botteri. Il servizio di Striscia la Notizia sulla giornalista della Rai ha sollevato un polverone, tanto che più di qualcuno ha parlato di ‘body shaming’. La Botteri non ha gradito il commento di Michelle Hunziker, voce narrante del servizio incriminato, ma il tg satirico di Antonio Ricci si è difeso affermando che l’intento non voleva essere offensivo. Anzi, proprio Gerry Scotti aveva subito sottolineato la chiave ironica del servizio, esplicitando la stima per il lavoro della Botteri indipendentemente dal suo look. Intervistato dal Corriere della Sera, Scotti è tornato sul caso: “Penso di essere la prova provata che nella vita l’aspetto fisico, con tutto ciò che comporta, non abbia nulla a che fare con la bravura, la competenza e il successo di una persona. Anzi, personalmente compatisco coloro che dedicano troppo tempo al proprio aspetto esteriore. Per entrare nel merito della vicenda - ha dichiarato il conduttore di Mediaset - preferisco cento volte una Botteri spettinata ma competente ad un inviato pettinatissimo ma incapace”.

