DiMartedì, Ilaria Capua frena gli entusiasmi: "Non sarà il vaccino che ci porterà fuori dal virus perché la sperimentazione sarà troppo lunga"

05 maggio 2020 a

a

a

Ilaria Capua placa gli entusiasmi sulla fine del coronavirus. A DiMartedì la virologa mette in guardia gli italiani: "Non sarà il vaccino che ci porterà fuori dal virus, dovrà essere sperimentato per molto tempo e con attenzione affinché possa essere veramente sicuro". E allora come faremo a uscire da questo stato di emergenza? "Ognuno di noi - spiega in collegamento con la trasmissione di Giovanni Floris - è un tassello contro il contagio. Il virus si trasmette tramite i raggruppamenti di persone quindi il distanziamento fisico è una barriera e poi bisogna lavarsi le mani". Saremo noi cittadini, dunque, a dover prestare attenzione affinché la pandemia non dilaghi nuovamente. Buone notizie potrebbero però arrivare a breve: "Se in questo fine settimana la situazione sarà sotto controllo, gioiamo ma non allentiamo, lo potremo fare solo tra qualche settimana".

"Non vedo perché non si possa fare". Ilaria Capua porta a lezione Conte: parrucchieri, un caso inspiegabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.