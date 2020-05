CartaBianca, lite tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer: "Sei nervosa? Così acida che...", "Fai tutto da solo"

06 maggio 2020 a

Ancora scintille a CartaBianca tra Mauro Corona e la padrona di casa, Bianca Berlinguer. La puntata è quella andata in onda su Rai 3 martedì 5 maggio, quando lo scrittore avrebbe voluto spendersi in una serie di consigli di lettura per il pubblico. E lo ha spiegato con una clamorosa stoccata alla conduttrice: "Visto che siete a casa... e lei che propone i libri in tv e lei mi ha detto lei no, non può farlo... si io lo faccio, visto che sono qui", ha premesso bellicoso. E la Berlinguer ha subito intimato a Corona di non promuovere libri in tv, aggiungendo però di non aver voglia di polemizzare. E l'alpinista: "Allora faccia a meno (di polemizzare, ndr), ho capito che è nervosa stasera". Finita? Neppure per idea, perché alla fine Corona consiglia una lettura e afferma: "Questo è un libro che dovrebbe leggere lei, così da acida diventa alcalina”. Scontata la stizza della Berlinguer: "Sta facendo tutto da solo, si è svegliato storto stasera e si sta raccontando come al solito il suo film. Non mi va di fare polemica in questo momento - ha ribadito -, non è il momento giusto per mettersi a litigare con lei". Dunque la Berlinguer congeda Corona e rinnova l'appuntamento per la settimana successiva, ma lui chiosa: "Non è detto". L'ultima parola è della Berlinguer: "Vabbè ci risiamo, benissimo, vedremo martedì prossimo... arrivederci... anche stasera ha fatto tutto da solo, perché io non ho detto niente", ha concluso. Storie tese, come sempre tra loro due.

